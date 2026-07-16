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Той обясни, че парламентарната му група няма да саботира работния процес в пленарна зала
"Ако бъде върнато 100% машинно гласуване в големите секции, ще можем да проведем едни честни избори, както през юли 2021 г. Тогава имаше най-малко недействителни бюлетини. Те показваха вота на българските граждани, такъв какъвто е", заяви депутатът от "Демократична България" Свилен Трифонов в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.
Той обясни, че парламентарната му група няма да саботира работния процес в пленарна зала. "Ако се работи през август, ние ще бъдем на местата си и ще работим по законодателните промени", заяви Трифонов.
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Депутатът коментира проблемите с безводието по време на летния период в страната. "Настроен съм скептично ако разчитаме само на действията на регионалното министерството и местните служби на ВиК. Причината е, че състоянието на мрежата е много тежко, защото голяма част от водопроводите са извън експлоатационна годност. Те са стотици в цялата страна. Ние искаме активни действия, когато подаваме сигнали", изтъкна той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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