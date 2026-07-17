24-годишна жена от месеци не получава полагащото ѝ се обезщетение за майчинство, след като Националният осигурителен институт е спрял плащанията заради проверка на фирмата, в която е работила. За случая разказа Симона Милотинова в ефира на „Здравей, България“.

Младата жена излиза в болничен през май миналата година, а през октомври ражда първото си дете. Последният превод по майчинството получава в началото на декември. Оттогава до днес не е получила нищо. „От 2 декември изплащането на обезщетението ми е спряно“, разказа Симона.

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По думите ѝ впоследствие започва продължителна кореспонденция с НОИ, от която разбира, че плащанията са спрени заради проверка на работодателя ѝ. „Уведомиха ме, че обезщетението ми се спира за период от 410 календарни дни. На практика това е почти цялото ми майчинство. Причината е проверка на фирмата, в която съм работила“, обясни тя.

Симона работила в кухнята на ресторант, но твърди, че така и не е получила конкретна информация каква точно е проверката и защо продължава толкова дълго. „Първоначално ми казаха, че става дума за ревизия. След това не получих никакво обяснение какво се случва и на какъв етап е проверката“, каза младата майка.

По думите ѝ дори работодателят не успял да даде ясен отговор кога казусът ще бъде решен.„Обясняваха ми, че всеки момент проверката ще приключи и след това ще ми изплатят всичко наведнъж. Но до момента това не се е случило“, заяви тя.

Междувременно фирмата, в която е работила, е сменила собствеността си, което допълнително засилило притесненията на младата майка.

Тя разказа, че многократно е търсила информация от НОИ, но без резултат. „Ходих няколко пъти. Отговорът винаги е един и същ - това е информацията, която се вижда в системата и не могат да ми кажат нищо повече“, посочи тя.

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В опит да намери решение, Симона потърсила съдействие и от Министерството на труда и социалната политика, както и от институцията на омбудсмана.

„От министерството ме насочиха обратно към НОИ. От омбудсмана реагираха веднага и ми отговориха, че ще направят проверка и ще ме уведомят за резултатите, но все още няма развитие“, каза тя.

Според информацията, която екипът на "Здравей, България" получи от НОИ, подобни проверки обикновено продължават до шест месеца. След изтичането на този срок институцията следва да преразгледа случая и да реши дали лицето има право на обезщетение.

Симона обаче отбелязва, че вече е изминал почти целият период, през който е трябвало да получава майчинство. „Детето ми вече е на осем месеца и половина. Откакто беше на един месец, не съм получила никакви средства. Единственото, което получих от държавата, е еднократната помощ за първо дете“, разказа тя.

Младата майка признава, че семейството се справя трудно финансово. „Мъжът ми работи, родителите ми помагат, но е трудно. Имаме наем, разходи, кредити - както всяко младо семейство. Отглеждането на дете не е лесно и всяка помощ е важна“, каза Симона.

Тя изрази надежда, че казусът ще бъде решен скоро и ще получи средствата, които по закон ѝ се полагат. „Ако има някакъв проблем с работодателя, това не е по моя вина“, заяви младата майка.

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