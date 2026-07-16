Снимка: БТА
Всички съответни служби отстраняват последиците от атаката
Вечерната ракетна атака срещу Одеса е причинила на този етап смъртта на двама души, ранените са шестима, включително три деца, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.
Щети са нанесени на цивилната инфраструктура, на местата на поразените цели в жилищен квартал са избухнали пожари, предаде кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.
Главният инженер на Запорожката АЕЦ е загинал при атака с дрон
Всички съответни служби отстраняват последиците от атаката.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.Редактор: Никола Тунев
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