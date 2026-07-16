Вечерната ракетна атака срещу Одеса е причинила на този етап смъртта на двама души, ранените са шестима, включително три деца, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

Щети са нанесени на цивилната инфраструктура, на местата на поразените цели в жилищен квартал са избухнали пожари, предаде кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Главният инженер на Запорожката АЕЦ е загинал при атака с дрон

Всички съответни служби отстраняват последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Редактор: Никола Тунев