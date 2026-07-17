Единственото нещо, в което България е шампион по разходи – тоест, на първо място в Европейския съюз като размер – това са разходите, които отделя за вътрешен ред и сигурност. Това коментира членът на Фискалния съвет Любомир Дацов в предаването „Здравей, България” по NOVA, а заместник-председателят на УС на СФСМВР Емилиян Недялков допълни, че „в МВР трябва да бъде извършена реформа”, за каквато синдикатите настояват от години чрез провеждането на структурен и функционален анализ на ведомството.

Любомир Дацов посочи, че разходите за сектора у нас надхвърлят средните за Европейския съюз с над 30%. Той подчерта, че Фискалният съвет поставя този въпрос успоредно с темите за липсата на реформи в системата за сигурност. „МВР е една изключително затворена система. Тя никога за последните 30 години не е подлагана на нещо, което се нарича преглед на публичните разходи, което е правено за много от системите”, обясни Дацов и допълни, че автоматичните механизми, въведени преди две години, допълнително са натоварили публичните финанси. По думите му голямото натрупване в МВР не идва от хората на терен, а от останалите несъразмерно големи структури.

Какво реално получават държавните служители след промяната в техните осигуровки?

Заместник-председателят на Управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР Емилиян Недялков изрази съгласие, че в министерството трябва да бъде извършена реформа. „За това нещо ние говорим от години и настояваме да бъде извършен структурен и функционален анализ, който да даде отговори на въпросите по отношение на дублирани структури, излишни структури, за това къде трябва да има повече, къде трябва да има по-малко полицаи”, посочи Недялков, но допълни, че тези стъпки все още се очакват.

По отношение на цитираните данни, че всеки четвърти служител в МВР е в пенсионна възраст – или около 11 000 души при общо 46 000 заети – Емилиян Недялков заяви, че тези цифри не отразяват реалната картина. „Тези данни, които се изнасят, всъщност дават една обща информация на натрупване, която е от 2015 година насам. И има голяма част от хората, които са се пенсионирали в този период и в същото време са напуснали”, обясни синдикалистът, като изчисли, че реалната бройка на работещите пенсионери е около 5000 или 5500 души.

Колкото до правото на ранно пенсиониране и обезщетението от 20 заплати при напускане на системата Любомир Дацов изтъкна, че в България е нарушен принципът за това кои служители трябва да се възползват от тези преференции. „Раното пенсиониране е присъщо на хора, които работят под вода, под земя или във въздуха. И това са професиите, които всъщност имат малко по-различно третиране”, коментира той, като добави, че у нас изкривяването на пенсионния фонд е огромно и в момента всеки български гражданин вади пари от джоба си, за да го доплаща.

От своя страна Емилиян Недялков обясни, че служителите, които работят в административните сектори, не се възползват от тези права. „В МВР съществуват такива служители, които са по деловодство, които са по финанси, които се занимават с логистика, с дрехи, с автомобилите, счетоводство – всички тези хора нямат тези привилегии”, уточни той.

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Редактор: Мария Барабашка