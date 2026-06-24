Адмирираме мярката по отношение на осигуровките на държавните служители, стига тя да бъде обезпечена с нужния ресурс, коментира в предаването „Денят на живо” Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа”. По думите й това, което не се е чуло в представянето на параметрите на бюджета е откъде ще дойдат допълнителните средства за тази промяна, тъй като тези осигуровки досега са коствали по-малко на държавата, отколкото ще костват след 1-ви август.

„Досега дълги години държавните служители са били ощетявани от това, че държавата е поемала 100% от техните осигуровки, тъй като техният осигурителен доход е бил по-нисък. Когато сега част от осигуровката се вкара в тяхната заплата, техният осигурителен доход ще стане по-висок и те ще имат право на по-високи обезщетения за болнични, за майчинство, за пенсия. Но базата, върху която държавата, бидейки техен работодател, ще дължи осигуровка, ще бъде по-висока. И това упражнение е категорично невъзможно, ако все още в бюджета фигурират съкращения от 10% в перо „разходи за персонал”, обясни Атанасова.

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Според нея държавните служители трябва да започнат отново да получават клас „прослужено време”. Тя допълни, че когато една група служители имат някакви привилегии и те трябва да им бъдат отнети, за да бъдат като всички останали работници, то трябва да им се дадат и същите права като на останалите. „Държавните служители от 2012 г. до момента не получават клас „прослужено време”. Те са лишавани вече 14 години от това допълнително възнаграждение, като наред с това, на тях са им отнети и доста други права. Като например правото на втори трудов договор, правото на ваучери за храна, правото да имат стопанска инициатива и да имат фирма, която да не е в конфликт на интереси с тяхната държавна служба”, заяви председателят на синдиката.

Тя каза още, че би следвало да има единна политика по отношение на пенсионерите в администрацията, защото в момент, когато те вече няма да могат да ходят на работа, ще стане така, че ключови звена ще останат без подготвени кадри. „Трябва да има ясна стратегия, например, когато човек навърши пенсионна възраст, да има някакъв период от време, в който той трябва да се оттегли. Какво ще правим, обаче, с ниските пенсии, защото част от тези хора, които още работят в администрацията, просто си помагат към мизерните пенсии, които получават и остават на работа”, коментира Кремена Атанасова.

Цялата държавна администрация е около 98 хил. души (без МВР), от които около 60 хил. са държавните служители, които касае промяната в осигуровките, обясни тя.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова