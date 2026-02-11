Случаят „Петрохан - Околчица“ не спира да отеква в страната. Вчера прокуратурата публикува резултатите от аутопсиите на трите тела, намерени в кемпера край връх Околчица, както и нови данни от разследването.

Според заключенията на медиците вероятно става дума за две убийства и самоубийство със законно притежавано оръжие. Все още се очаква информация от експертизата на натривките, която да покаже категорично кой е произвел изстрелите и при двата случая.

Психиатър за жертвите по случая „Петрохан”: Няма как да знаем какви стратегии и философии са изповядвали

Междувременно продължава огледът на хижата край „Петрохан”. Районът около нея е отцепен от полиция, а достъпът е ограничен. На кадрите от дрон, с които разполага NOVA, се вижда, че по покрива на сградата има сериозни щети. Там вероятно са били разположени соларни панели, които са изгорели при пожара. В двора на хижата се забелязват моторни шейни и високопроходим автомобил пред един от входовете. Видимо е, че сградата е горяла, но от разпространените по-рано кадри на полицията става ясно, че някои от стаите вътре не са били засегнати от огъня.

Прокуратурата съобщи, че при огледите, освен материали с религиозна насоченост, е открита и литература на сексуална тематика. Намерени са и писмени бележки с текстове за „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

Още в началото на миналата седмица близка на Ивайло Иванов – един от загиналите, споделя, че на 1 януари е била в района и е забелязала четири джипа. Тя разказва, че е имала нужда от помощ, но автомобилите са преминали, без да спрат.

От полицията съобщиха, че в района - на около километър от главния път, има камера. Прегледът на записите показва движение на два джипа, свързани със сдружението, които са се придвижили от хижата до отбивката. Не е ясно кой ги е управлявал, нито дали са продължили в друга посока, или са се върнали обратно. Според разследващите пътят обслужва и други територии и представлява традиционен маршрут, по който е възможно да са преминавали и други превозни средства, без обаче да се отклоняват към хижата.