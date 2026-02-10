Няма как да знаем какви стратегии и философии са изповядвали те. Това заяви психиатърът д-р Анета Аничкина в „Интервюто в Новините на NOVA” относно жертвите по случая „Петрохан”.

По думите ѝ не може да се правят категорични заключения за личността на лидера и останалите членове на групата само въз основа на публична информация. „Той явно е притежавал лидерски качества. Общо взето категорична позиция по отношение на неговата личност и личностите на останалите не може да се направи по телевизора. Това е работа на експертите и аз мисля, че те ще си свършат добре работата”, подчерта д-р Аничкина.

Психиатърът обясни, че личностните особености имат различни нива на изразеност. „Най-леките особености на личността се наричат акценти. По-ярко изразените се наричат абнормностни, а последната степен на промени в личността е личностно разстройство. Не може да се каже кое ниво е имал той. Така или иначе е имал много особености на личността”, каза тя. По думите ѝ именно такива характеристики могат да направят един човек силен организатор и лидер с обаяние, способен да ангажира и увлича хора след себе си.

Д-р Аничкина коментира как е възможно хора да се подчинят на волята на друг дори когато става дума за загуба на собствения им живот. Психиатърът подчерта, че философските и ценностните интерпретации са ключови. „Може би те в това състояние не са преживявали смъртта като край на живота”, каза тя.

Според нея в България има достатъчно компетентни специалисти, които могат да работят по случая. „Трябва много работа и много високи нива на компетентност. Мисля, че в България има. Обществото трябва да се успокои и да не взема твърди позиции по лични мотиви, защото информацията не е образованост”, добави тя.

Д-р Аничкина сподели, че институциите трябва да бъдат отворени към обществото и да поднасят информация по начин, който е разбираем за хората, като в същото време се остави експертната оценка в ръцете на специалистите.

