Ако го разказваме, това си е чист психотрилър, коментира проф. Марин Дамянов
„Реалността има една особеност – тя е по-невероятна от фикцията”. Така сценаристът и писател проф. Марин Дамянов коментира случая „Петрохан” пред Наделина Анева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.
„Ако разказваме конкретно за Ивайло Калушев и неговата компания – това си е чист психотрилър”, каза проф. Дамянов.
„Хората си мислят, че човекът на злото може да бъде разпознат по нещо. Нищо подобно! Той понякога е най-симпатичният, обаятелният, красивият. Той цял живот се е учил на това да прави впечатление и да е манипулативен”, посочи писателят.
Той намира и прилики с романа му „Сбогом, Джони”.
Повече гледайте във видеото.
