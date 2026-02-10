В хижата край "Петрохан" са открити материали с религиозна насоченост и литература на сексуална тематика

Прокуратурата представи допълнителна информация за хода на разследването по шестте смъртни случаи в хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 8 февруари, както и от разположението им вътре в превозното средство, се установява, че вероятно се касае за извършени последователно две убийства и едно самоубийство. Открити са три гилзи и три проектила. Изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и един пистолет „Глок“. По данни на ГД „Национална полиция“-МВР оръжията са законно притежавани от Ивайло Калушев.

По това досъдебно производство са назначени множество експертизи, включително на открити в кемпера четири мобилни телефона и лаптоп.

На 10 февруари огледите на местопрестъплението в района на хижата в "Петрохан" продължават. При тях, освен материали с религиозна насоченост, е открита и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики".

От предоставена на прокуратурата справка от органите на МВР се установява, че на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, открити на местопрестъплението под връх Околчица.

На името на Ивайло Иванов на 23 август 2021 г. МВР е издало разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия.

На името на Николай Златков на 24 февруари 2023 г. от органите на МВР е издадено разрешително за притежание на един боен пистолет.

Калушев и Иванов получават разрешенията в мандата на Бойко Рашков като служебен вътрешен министър, а Златков - в мандата на Иван Демерджиев, отново като служебен министър на вътрешните работи.

Изготвянето на назначените експертизи в Националния институт по криминалистика продължава. Предстои назначаването на съдебно-психологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР.

За изясняване на цялостната дейност на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, нейната регистрация и взаимодействието ѝ с държавни органи, както и предвид твърдения за финансови дарения, предстои Окръжната прокуратура в София да отдели материали. Те ще бъдат изпратени по компетентност на Софийската градска прокуратура за проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.

