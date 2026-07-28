Трима души са пострадали при челен сблъсък между два леки автомобила на първокласния път I-4 Омуртаг – Търговище, в района на село Презвитер Козма, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР – Търговище комисар Мариан Михайлов. Към момента няма опасност за живота им, съобщи кореспондентът на БТА в Търговище Екатерина Христова.

По първоначални данни произшествието е станало, след като единият автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в движещия се насрещно автомобил.

Двамата водачи и пътник от единия автомобил са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище. След преглед в Спешното отделение двамата шофьори ще бъдат освободени, а пътникът ще бъде настанен за лечение в болницата.

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Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая се извършват процесуално-следствени действия, каза още комисар Михайлов.

За времето, през което катастрофиралите автомобили бяха изведени извън пътното платно, движението в участъка се осъществяваше двупосочно в една лента. Трафикът беше регулиран от екипи на „Пътна полиция“, а водачите бяха призовани да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Редактор: Цветина Петрова