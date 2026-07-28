БСП ще утвърди окончателно подкрепата си за президентската кандидатура на Илияна Йотова на заседание на Националния съвет на партията на 29 август. Това заяви заместник-председателят на социалистите Атанас Мерджанов в студиото на „Денят на живо“ с Наделина Анева. Той изрази надежда, че до края на август зад Йотова ще застанат още партии и граждански организации.

По думите му в партията няма колебания около кандидатурата ѝ, а решението на Изпълнителното бюро вече е последвано от позиции и декларации на местни структури в страната. „Няма нищо по-естествено от това БСП да подкрепи Илияна Йотова за президент на Републиката. За всички нас тя е един от най-високо поставените социалисти и държавници. Гордеем се с нейното поведение като вицепрезидент, а сега и като президент, и смятаме, че достойно би изпълнила функциите на държавния глава по Конституция“, подчерта Мерджанов.

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Той уточни, че на Пленума в края на август трябва да бъде разгледана окончателната формула за участие в изборите. Социалистите очакват дотогава да бъдат известни както съставът на инициативния комитет, който ще издигне Йотова, така и кандидатът за вицепрезидент. „До момента не е имало нито един случай или сигнал, при който личността на Илияна Йотова да не е била одобрена и бурно аплодирана“, допълни заместник-председателят на БСП.

Според Мерджанов присъединяването и на други политически сили към кандидатурата увеличава шансовете България да има първата жена президент. „Илияна Йотова доказа през годините, че е мъдър човек и добър комуникатор. Тя търсеше диалог с различни обществени среди, представя се силно и като патриотичен президент и поддържа много близки връзки с българските общности зад граница“, посочи той. Мерджанов беше категоричен, че БСП не трябва да настоява непременно за свой кандидат за вицепрезидент. Според него подобен подход би създал излишно напрежение между политическите сили, които подкрепят Йотова. „В сегашната ситуация би било голяма грешка която и да е партия да има претенции да посочва една или друга кандидатура. Това трябва да бъде преди всичко право на президента, заедно с инициативния комитет“, заяви той.

По думите му социалистите ще имат възможност да обсъдят и оценят качествата на бъдещия кандидат, но в партията към момента не е разглеждано конкретно име. „Познавайки Илияна Йотова, съм сигурен, че това ще бъде кандидатура, която ще събере широка подкрепа и двамата ще бъдат добър екип“, допълни Мерджанов.

БСП се обяви срещу американските самолети цистерни в Безмер

Заместник-председателят на БСП коментира и разполагането на американски самолети за въздушно зареждане във военната база „Безмер“. Той потвърди, че социалистите подкрепят протестите на жители и местни власти в Ямболско. „Позицията на БСП е ясно заявена и категорична. Ние не приемаме участието на България на която и да е страна във военен конфликт. Смятаме, че подобно решение увеличава рисковете пред българските граждани и предупрежденията от иранска страна не са случайни“, заяви Мерджанов.

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Той подчерта, че отношенията между София и Техеран традиционно са добри, но според него държавните институции трябва да отчитат сложната международна обстановка и географското положение на страната. „Съвременният свят е много рисков и силно взаимосвързан. България се намира в особена географска зона и това трябва да бъде предупреждение за всеки представител на институциите, който отговаря за сигурността и отбраната“, посочи той.

Мерджанов припомни, че БСП е била против разполагането на самолети цистерни и на летище „Васил Левски“ в София. По думите му позицията на левицата остава последователна и е насочена към дипломатическо разрешаване на конфликтите. Според Мерджанов хората в района на Безмер изпитват тревога заради решението и очакват повече информация и ангажираност от страна на правителството. Той съобщи, че е обявен протест пред областната администрация, последван от шествие към Община Ямбол. „Има напрежение, несигурност и съмнения. Управляващите трябва да си дадат сметка, че само с няколко срещи и разговори преди разполагането на самолетите въпросът няма да отмине“, заяви социалистът.

Той обвърза темата и с лошото състояние на инфраструктурата около военната база. По думите му при ремонта на летището преди години тежката техника е нанесла сериозни щети на пътната мрежа, които не са били отстранени. „Летището беше ремонтирано, но основната инфраструктура беше разбита. Днес пътищата до базата са като гробница. Хората искат повече отношение, сигурност и защита“, каза Мерджанов.

БСП иска преразглеждане на бюджета

В разговора беше засегната и темата за бюджета за 2026 г. Мерджанов определи финансовата рамка като „аварийна“ и наследена, но подчерта, че това не освобождава управляващите от отговорност. „Този бюджет е резултат от заварено положение, но това не отменя отговорността на властта. Очаквах той да бъде приет до края на юни. За мен това забавяне беше необяснимо - когато влезеш в управлението, констатираш състоянието на финансите и предприемаш най-бързите адекватни мерки“, каза той.

Най-сериозното възражение на социалистите е срещу текстове в преходните и заключителните разпоредби, които според Мерджанов водят до замразяване на минималната работна заплата и на свързаните с нея социални плащания. „За нас това е категорично неприемливо. Не става дума само за вето, а за цялостно преразглеждане“, заяви заместник-председателят на БСП. По думите му по-пълната позиция на партията ще бъде представена при обсъждането на бюджета за 2027 г., който ще покаже реалните приоритети и намерения на управляващите.

Мерджанов коментира и традиционния събор на левицата на Бузлуджа, който тази година ще се проведе под мотото „Социализъм с бъдеще“. Преди митинга са планирани дискусии с политици, изследователи, представители на леви организации и експерти. „В сложната ситуация, в която се намира БСП, трябва да се върнем към корените и да се идеологизираме сериозно, като осъзнаваме предизвикателствата на модерния свят“, посочи той.

Според него съвременната лява политика не трябва да се изчерпва единствено със защитата на социалните и трудовите права, а да дава отговори и на въпросите, свързани с младите хора, дигиталния свят, технологиите и отношенията между труда и капитала. На въпрос дали Илияна Йотова е поканена на Бузлуджа Мерджанов отговори, че тя винаги е добре дошла.

БСП няма намерение да напуска „Позитано“ 20

Мерджанов коментира и възможността централата на БСП на столичната улица „Позитано“ 20 да бъде отнета. Той увери, че партията изпълнява финансовите си ангажименти и вече води разговори с представители на държавата. Той допълни, че вратите на „Позитано“ 20 са отворени и за други леви партии и организации, които нямат собствена централа.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова