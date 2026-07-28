Мъж беше тежко ранен при катастрофа на пътя между старозагорските села Опан и Венец и се наложи да бъде транспортиран до болница с медицински хеликоптер, съобщи кореспондентът на БТА Емил Димов.

Пътният инцидент е станал малко преди 15:00 часа, след като в полицията е постъпил сигнал за пътнотранспортно произшествие. По първоначални данни лек автомобил е излязъл от пътя и е катастрофирал.

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При произшествието е пострадал водачът на автомобила. Заради тежестта на травмите си той е откаран в болница с въздушна линейка. В колата е пътувала и жена, която не е получила наранявания. По случая е започнала проверка, като причините за катастрофата се изясняват.

Редактор: Цветина Петкова