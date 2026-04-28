Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по околовръстния път на Стара Загора, в района на пречиствателната станция. Сигналът е получен тази сутрин в 08:02 ч.

По първоначална информация при пътния инцидент е загинал мъжът, който е управлявал единия от автомобилите, съобщават от ОД на МВР.

В болница са транспортирани 59-годишен мъж, който е шофирал другата кола, както и две жени на 28 и 54 години, които са пътували с него. Все още не е ясно в какво състояние са. На мястото има екипи на „Пътна полиция“, които регулират движението в района на катастрофата.

