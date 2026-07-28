Подкрепата, която получава Илияна Йотова от „Прогресивна България”, е важна стъпка за нея. Партията, която спечели изборите и управлява, стои зад нея, а това е важно. Но гаранции за това, че тя ще получи гласовете на избирателите на формацията, няма. Това каза социологът Кольо Колев в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Политологът Любомир Стефанов също посочи, че не може да се гарантира, че Илияна Йотова ще получи вота от избирателите ПБ и БСП. Той допълни, че за такова автоматично преливане не може да се говори. Стефанов смята, че кампанията на Йотова ще бъде "много интересна".

Според агенция „Мяра” процесите в дясното пространство по време на президентския вот наесен ще са особено динамични

И двамата отбелязаха, че останалите кандидатури все още не са ясни, а това е важно.

„Прогресивна България“ подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Стефанов смята, че по време на кампанията Илияна Йотова ще трябва да отговаря на въпроси дали "е питала Радев дали може да се кандидатира за президент, търси ли неговото одобрение".

Колев посочи, че Николай Ненчев и Андрей Гюров биха били по-скоро партийни кандидати и „не биха имали особено голям шанс в тази битка”. Според него най-голям шанс срещу Йотова би имал Даниел Вълчев. Но отново подчерта, че все още не е ясно какви ще бъдат другите кандидатури.

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Редактор: Цветина Петрова