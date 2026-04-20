Минута след 20:00 часа първите над 680 секции пуснаха камерите и обявиха край на изборния ден. Започна битката с камерите, а други бързаха да отворят урните. В една от секциите на Буковлък броенето на място в секцията премина пред погледа на Кирил Петков. Проверка на NOVA установи, че само за 15 минути комисията отчете 12 невалидни бюлетини.

На места изискването за видимост не беше спазено заради устройство, поставено прекалено далеч, или член на комисията пред камерата. С напредването на вечерта напрежението се покачи. Така видеонаблюдението приключи след полунощ.

По последни данни от 22:00 часа в изборната нощ, автоматичните доклади от видеонаблюдението, изпращани към Министерството на електронното управление, Централната избирателна комисия и регионалните избирателни комисии, показват, че от всички 11 653 избирателни секции видеоизлъчване не е имало в 168. Това означава, че в 98.56% от всички секции видеонаблюдението е било включено и е излъчвало.

Този резултат е почти идентичен с предходните избори, тези през октомври 2024 г., когато покритието на видеоизлъчването е било 98%.

Най-много секции без включени камери е имало в областите Кърджали, Хасково, Русе, Бургас и София-област.

85% от обажданията в контактния център на МЕУ от избирателни секции са били свързани със сканиране на погрешния QR код. Членовете на избирателните комисии са опитвали да сканират създадения от МЕУ QR код за незрящи гласоподаватели, вместо този за стартиране на видеоизлъчването. МЕУ е предоставило съответните насоки и е осигурило съдействие на всички запитвания.

168 секции останаха без видеонаблюдение при преброяването на гласовете

Единични запитвания са били свързани с липса на QR кодове, замръзнал екран, неспирно сканиране на QR кода или работа на брояча на излъчването при замръзнал екран. Кол центърът на МЕУ бе на разположение на избирателните комисии до 24:00 часа на изборния ден.

Едва 110 от всички 9354 машини за гласуване са дали дефекти в изборния ден, което съставлява 1,18%. Това е почти два пъти по-добър резултат спрямо предходните избори, когато дефектиралите машини са представлявали 2% от всички. Проблеми със софтуера не са регистрирани.

В подготовката на предсрочните парламентарни избори на 19 април задълженията на Министерството на електронното управление обхващаха удостоверяване на машините, а именно контрол върху софтуера, неговото защитено изграждане и последващ мониторинг на инсталацията с цел гарантиране надеждността на машинния вот, както и осигуряването на техническите аспекти на видеонаблюдението.

С решения на ЦИК за първи път МЕУ изготви специални QR кодове за незрящите гласоподаватели, от които те можеха да се информират за кандидатските листи. В допълнение МЕУ осигури и тактилни шаблони за незрящи в 400 секции в 5 избирателни района - София-град, Пловдив-град и Благоевград.

МЕУ все още не разполага с данни колко незрящи граждани са гласували с тактилни шаблони.