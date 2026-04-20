Директорът на ФБР Каш Пател заведе дело за клевета срещу американско списание, публикувало твърдения, че често злоупотребява с алкохол и е заплашен от загуба на поста си, предаде АФП.

Пател претендира за обезщетение в размер на 250 милиона долара от списание „Атлантик“ и авторката на статията Сара Фицпатрик за това, което в иска е определено като „широкообхватен, злонамерен и клеветнически материал“.

„Ответниците, разбира се, имат право да критикуват ръководството на ФБР“, се казва в жалбата, внесена във федерален съд във Вашингтон. „Но те преминаха законовата граница, публикувайки статия, изпълнена с неверни и очевидно измислени твърдения, целящи да унищожат репутацията на директора Пател и да го принудят да напусне поста“, се допълва в нея.

Според „Атлантик“ позицията на Пател начело на Федералното бюро за разследване е застрашена, отчасти заради „периоди на прекомерна употреба на алкохол“ и „необясними отсъствия“.

В жалбата си Пател оспорва използването на анонимни източници в публикацията. „Фицпатрик не е успяла да намери нито един човек, който да застане с името си зад тези скандални твърдения, разчитайки изцяло на анонимни източници, за които е знаела, че са силно пристрастни“, се казва още в иска.

От своя страна „Атлантик“ защити публикацията. „Заставаме зад нашето разследване за Каш Пател и ще защитаваме решително списанието и журналистите си срещу този неоснователен иск“, се посочва в изявление.

След назначаването си за директор на ФБР Пател беше обвинен, че провежда чистка срещу агенти, смятани за нелоялни към президента Доналд Тръмп, включително такива, работили по наказателни дела срещу него след напускането му на поста през 2021 г.

Редактор: Ивета Костадинова