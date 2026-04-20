35-годишен мъж е осъден за четири престъпления по обвинителен акт на Районната прокуратура в Пазарджик. Наказанието му е 3 години и 4 месеца затвор при първоначален „общ" режим на изтърпяване и глоба в размер на 2556 евро, съобщи "24 часа".

Според данни от разследването в периода от май 2014 г. до август 2016 г. във Ветрен той е извършвал блудствени действия с цел възбуждане и удовлетворяване на полово желание без съвкупление спрямо 11-годишно момиче.

Обвиниха полицай за блудство с 12-годишно дете

Освен това между август 2020 г. и октомври 2020 г., чрез заплахи е убедил същото момиче, да участва чрез видео разговори в блудствено действие. Третото обвинение е за това, че през месец декември 2022 г. в Септември е блудствал с 15-годишно момиче чрез употреба на сила. Мъжът е съхранявал порнографски материали чрез мобилен телефон, компютри и флашки, в които са участвали непълнолетни, като става дума за общо 45 508 файла.

Делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие, тъй като обвиняемията е признал всички факти и обстоятелства. Присъдата е влязла в сила.

