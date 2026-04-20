Русия призова за запазване на примирието между САЩ и Иран, както и за продължаване на дипломатическите усилия. Това стана по време на разговор между външния министър Сергей Лавров и иранския му колега Абас Арагчи, предаде АФП.

„Руската страна отново подчерта необходимостта от запазване на примирието, което трябва да се спазва в рамките на първоначално договорените и обявени от пакистанските посредници параметри“, се казва в изявление на руското външно министерство.

Русия е един от малкото съюзници на Иран и многократно осъди Съединените щати за започването на бомбардировъчната кампания в края на февруари, която предизвика конфликта. Въпреки че Москва се възползва от повишените цени на петрола вследствие на войната, тя нееднократно призовава Вашингтон да отстъпи и да се търси дългосрочно дипломатическо решение. „Беше подчертано значението на продължаването на дипломатическите усилия с цел да се предотврати излизането на ситуацията извън контрол и да се избегне връщане към въоръжена конфронтация“, допълват от министерството.

Русия разкритикува това, което нарече „незаконна военноморска блокада на Ормузкия проток и задържане на ирански контейнерен кораб“ от страна на САЩ. От Москва съобщиха още, че Иран е поел ангажимент да направи всичко възможно за осигуряване на безпрепятствено преминаване на руски кораби и товари през протока.

