Отбелязваме 150 години от Априлското въстание, избухнало през 1876 г. Това е едно от най-значимите и драматични събития в българската история - връхна точка на националноосвободителната борба срещу Османската империя. Потушено с жестокост, въстанието привлича вниманието на Европа към българската кауза и се превръща в решаващ фактор за последвалото Освобождение.

Годишнината ще бъде отбелязана с концерти, изложби и различни инициативи в цялата страна. Централното събитие в София е тържествен концерт в Националния дворец на културата от 19:00 ч., с участието на Симфоничния оркестър и Смесения хор на БНР, както и изявени български солисти. В програмата са включени произведения на едни от най-големите ни композитори.

Лицата на Априлското въстание оживяват в изложба на млади учени от УниБИТ (СНИМКИ)

През деня ще се проведат и научни форуми във Военната академия „Г. С. Раковски“ и Софийския университет, посветени на историческото значение на въстанието. В Националната библиотека ще бъде открита фотодокументална изложба с архивни материали.

Столичната община организира образователни инициативи за ученици, открити уроци и театрални представления, а в градина „Кристал“ и Ларгото ще има изложби и прожекции. Част от музеите в София ще работят с вход свободен.

По повод годишнината Българската народна банка пуска и възпоменателна сребърна монета.

