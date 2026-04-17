Лицата на Априлското въстание оживяват в изложба на млади учени от УниБИТ. Под този знак премина откриването на изложбата „Хроника на един подвиг. Лицата на въстанието“, посветена на 150-ата годишнина от Априлското въстание, в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Пространството на висшето учебно заведение е превърнато в място на „жива памет“, в която историята се разказва в постове, думи и патриотични песни и оживява пред очите на посетителите. Тази експозиция е първото по рода си изследване, реализирано от млади учени от катедра „Култура, историческо наследство и туризъм“, които чрез съвременен научен подход и нов прочит на изворите представят едно от най-драматичните и вдъхновяващи събития в българската история.

Снимка: УниБИТ

Особено силно въздействие имат автентичните свидетелства – сред тях прочутото писмо на Тодор Каблешков от Копривщица (20 април 1876 г.), ръкописното свидетелство на Найден Караджов, както и разказите на очевидци, съхранени и популяризирани чрез „Записки по българските въстания“ на Захарий Стоянов. В експозицията оживяват още имената на Георги Бенковски, Панайот Волов, Стоян Заимов, Иларион Драгостинов, Георги Икономов, Кочо Честименски и Райна Княгиня.

Михаела Филева и Мария Илиева - част от националната кампания „150 години Априлско въстание”

Снимка: УниБИТ

Здравка Евтимова - част от националната кампания „150 години Априлско въстание”

„Хроника на един подвиг. Лицата на въстанието“ е емоционален разказ и единна документална картина на събитията отпреди 150 години, обяснява проф. Ваня Добрева, която е ръководител на катедрата. По думите ѝ чрез изложбата „оживяват гласовете на участниците, съхранили духа, драматизма и величието на събитията от 1876 г.

Редактор: Кирил Нинов