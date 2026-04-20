След вота какво следва и готова ли е „Прогресивна България” за самостоятелно управление? Темата коментираха социологът Андрей Райчев, журналистът Веселин Стойнев и политологът Любомир Стефанов.

„Изборите у нас много приличат на тези, които преди седмица бяха в Унгария. Имаме консолидация на вота, един категоричен победител с огромна преднина пред следващите. В Унгария неслучайно нямаха exit poll. У нас този проблем отдавна се вижда. Социолозите се оплакват, че получават над 50% откази. Вчера партийни лидери даваха варианти за правителство на малцинството, а се оказа, че първата сила има абсолютно мнозинство”, коментира Веселин Стойнев.

„Другото е, че всъщност ние нямаме ляво. Един тотален десен консенсус - около три или четири партии. Надеждите БСП да бъде една проевропейска, модерна нова формация очевидно се отлагат за някакво друго бъдеще”, коментира още Стойнев.

„35%, които даваха на Радев, са около 1 милион души, а се оказаха 1,3-1,4 милиона. Част от тези хора може да не са били решили окончателно, но голяма част просто са криели какво ще направят. В самия изборен ден около 200 000 души са скрили как са гласували, защото ги е страх. Това се дължи и на средата – на начина, по който се говори в медиите и се сатанизират определени позиции. Така че тук няма толкова грешка на социологията, колкото нежелание на хората да отговарят”, коментира Андрей Райчев.

„Трябва да спрат да повтарят, че смяната на ВСС е реформа. Парламентът най-сетне трябва да влезе във функциите си и да изпълнява това, което му е вменено по закон. Тоест – когато изтече мандатът на даден орган, НС назначава. Очаквам сега парламентът да започне да прави това, което трябва – да оправи бюджета. Искам да видя, например, как ще бъдат овладени цените. Защото мантрата „цените - еврото, цените - еврото, цените - еврото”. Нека да видим сега как се обаждаме на аятолаха или американския президент и войната в Персийския залив или Ормузкия проток свършва рязко, дизелът стане 1,10, а бензинът – 0,90”, каза Любомир Стефанов.

Темата коментираха проф. Росен Стоянов от "Галъп Интернешънъл Болкан" и политологът доц. Милен Любенов в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

"Вчера имаше огромна изненада за всички - сериозна разлика между първия и втория. Лявото пространство беше почти занулено. Радев привлече гласове от националистическия, левия и популисткия вот. ГЕРБ не е в добра кондиция, при положение че може да се окаже трета политическа сила. Ясно е, че всичко вече трябва да бъде различно. Нищо не е както преди. Остава да видим екипите, с които Радев ще работи оттук нататък. Особено важни са икономическият екип и визията за бюджета, както и позицията по въпросите от международен характер", заяви проф. Стоянов.

"Това, което се случи вчера, може да бъде определено като изненада, но тя има своето логично обяснение, свързано със спецификите на българската партийна система. През последните години у нас се наблюдават вълни на персонализация на политиката, които подкрепят мажоритарни кандидати. Това, което виждаме в момента, не е необичайно, случвало се е и преди", каза доц. Любенов. И допълни: "В момента сме свидетели на колапс на партийната система. Причините за успеха на Радев се коренят в натрупаното напрежение от предходните години. В крайна сметка българските граждани решиха да дадат подкрепа на определена политическа формация. Ситуацията от последните години логично водеше до подобен тип електорално земетресение".

„Изборният ден протече сравнително спокойно при малко по-висока активност, но напрежението дойде от проблемите с машините, които в определени секции не отпечатваха бюлетини”, заяви бившият председател на ЦИК Александър Андреев. В предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS той, заедно с бившия председател на Държавната агенция „Електронно управление” Красимир Симонски, коментираха техническите предизвикателства на вота, процента на дефектиралите устройства и нуждата от по-ясни методически указания

Александър Андреев посочи, че основният казус през изборния ден са били случаите на непълно отпечатване или излизане на изцяло празни машинни разписки. Той даде пример с Втора английска гимназия в София, където през 15-20 минути машината е спирала да работи правилно. Красимир Симонски обясни, че това често е свързано с чувствителността на термалните принтери, които при недостатъчно генериран ток или проблеми с батерията не успяват да „прогорят” хартията и да оставят ясен отпечатък.

Симонски подчерта, че при всеки такъв процес е задължително да има „backup” план – или замяна на машината, или ясни правила кога се преминава към хартия, за да не се налага избирателите да чакат с часове на опашки.

Експертите отбелязаха, че в Белгия се използва сходен модел, но с важно различие – там машината отпечатва бюлетина, която след това се сканира от отделно устройство. Александър Андреев припомни, че в Германия се гласува само с хартия, докато у нас дебатът „машини срещу хартия” е придобил ненужни политически измерения за „модерност” срещу „остарялост”.

Целите разговори гледайте във видеата

ВСИЧКО ЗА ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ина Григорова