Актьорът Дилън Спроус е задържал нарушител, проникнал в имота му в Холивуд Хилс, предава Los Angeles Times. Инцидентът е станал в ранните часове на деня, след като съпругата му, моделът Барбара Палвин, забелязала подозрителен мъж в двора и подала сигнал на телефон 911 за възможен опит за взлом.

По информация на източници, запознати със случая, Спроус е повалил мъжа на земята и го е задържал до пристигането на полицията. Според публикации на TMZ актьорът е бил въоръжен, макар тази информация да не е официално потвърдена. От полицията уточняват, че заподозреният е арестуван поради неизпълнени предишни съдебни разпореждания.

Органите на реда съобщават още, че няма пострадали при инцидента и че мъжът не е успял да влезе в жилището, а е бил задържан в рамките на имота. Разпространени кадри показват как заподозреният е изведен с белезници, докато в близост до оградата е забелязан скейтборд, както и табела „Частна собственост. Влизането забранено“.

Спроус доби световна популярност с ролята си в сериала The Suite Life of Zack & Cody, а Палвин е сред утвърдените лица на модната индустрия и редовен участник в ревютата на Victoria’s Secret.

Редактор: Ралица Атанасова