Въглищните централи и развитието на ядрената енергетика остават ключови за стабилността на енергийната система у нас. Това заяви енергийният министър Трайчо Трайков по време на посещението си в Панагюрище.



По думите му България трябва да продължи да разчита на собствените си ресурси, особено в условия на външни кризи и несигурност. Той подчерта, че въглищните централи не само използват местен ресурс, но и играят решаваща роля за баланса и сигурността на електроенергийната система – нещо, което в редица европейски държави се оказва сериозно предизвикателство.

Трайчо Трайков: Резервите от горива са при липса на количества, а не за въздействие върху цените



Министърът коментира и бъдещето на ядрената енергетика, като посочи, че проектът за нови мощности в АЕЦ "Козлодуй" трябва да се реализира внимателно и професионално. Според него е изключително важно да се избегнат типичните за подобни проекти забавяния и сериозни надвишавания на бюджета, каквито се наблюдават в други европейски страни.



Трайков разкри още, че България е изпратила предложение до турската компания "Боташ" за преразглеждане на договора, като се очаква разговорите да доведат до решение, което да защитава националния интерес.



В изказването си той засегна и темата за цените на енергията, като подчерта, че страната ни е реагирала бързо с мерки за ограничаване на инфлацията и защита на домакинствата, които са получили положителна оценка и на европейско ниво.



По-рано през деня министърът откри нов STEM център в местната професионална гимназия. Той коментира и проведените избори, като заяви, че служебното правителство е изпълнило задачата си да осигури честен и спокоен вот.