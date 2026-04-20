Израел заяви днес, че е разкрил иранска мрежа, която е планирала атака срещу нефтопровод, пренасящ суров петрол от Азербайджан към Средиземно море, както и срещу израелски и еврейски обекти в Азербайджан, предаде "Ройтерс".

В съвместно изявление израелските разузнавателните служби "Мосад" и "Шин Бет" съобщиха, че са осуетили план на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция за атака срещу нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан през Грузия към Турция. Групата също така е планирала атаки срещу еврейски и израелски обекти в Азербайджан, включително израелското посолство и синагога в Баку, както и срещу лидери на еврейската общност в страната, съобщиха службите.

Иранското външно министерство за момента не е отговорило на молбите за коментар. Членове на групата, които са разполагали с експлозивни дронове и осколъчни взривни устройства, са били арестувани от азербайджанските власти. „За да реализира намеренията си, групата е събирала разузнавателна информация за целите чрез различни методи, включително физическо наблюдение и заснемане, като всичко това е ставало под преките заповеди на техните ръководители в Иран“, се казва в изявлението.

Също така се казва, че групата е била ръководена от Рахман Могадам, който е бил и началник на отдела за специални операции в разузнаването на КГИР. Могадам беше убит миналия месец при израелски въздушни удари, част от военновъздушен конфликт между Израел и САЩ срещу Иран, който започна на 28 февруари.

Редактор: Дарина Методиева