Животът в Маями кипи в ритъма на латино музиката, безкрайните плажове и динамичния нощен живот. Градът, често наричан „врата към Карибите“, е една от най-популярните туристически дестинации в САЩ и привлича посетители през цялата година със своя топъл климат и космополитна атмосфера.

Дори през зимата температурите тук остават приятни, което прави Маями предпочитано място за бягство от студа. Освен като туристически център, градът е и световна столица на круизните пътувания, откъдето тръгват множество маршрути към Карибския регион.

Една от най-емблематичните локации е "Ocean Drive" – булевард в района на Саут Бийч, известен със своята Арт Деко архитектура и оживена атмосфера. Улицата е сцена на редица холивудски продукции, сред които "Bad Boys", "Scarface", "There’s Something About Mary", както и сериали като "Dexter" и "Miami Vice". Днес районът впечатлява с барове, ресторанти и разнообразни шоу програми, съчетаващи музика на живо и латино ритми.

Маями обаче не е само блясък и нощен живот. Градът е истинска смесица от култури, като една от най-ярките е кубинската. В квартала "Little Havana" атмосферата е коренно различна – цветни сгради, улично изкуство и аромат на кафе, тютюн и традиционни ястия. Кубинското влияние датира от 60-те години на миналия век, когато след идването на власт на Фидел Кастро хиляди бежанци се установяват в Маями, пренасяйки своята култура и традиции.

В централната част на града се издигат модерни небостъргачи, превърнали "Downtown Miami" във важен финансов и бизнес център, често сравняван с „Уолстрийт на Юга“.

Маями привлича и с богатата си кулинарна сцена. Морските дарове са сред най-предпочитаните, а специалитети като каменните раци и кубинските сандвичи са неизменна част от местната кухня. Туристите често отбелязват и гостоприемството на жителите, както и мултикултурния характер на града.

Само на около 100 километра от бреговете на Маями се намират Бахамските острови – райско кътче с тюркоазени води и богато морско биоразнообразие. Един от популярните острови е Ocean Cay, превърнат от индустриална зона в туристическа дестинация след мащабни инвестиции. Регионът е дом и на разнообразни животински видове, включително карибски чайки и големи сини чапли, които допълват екзотичната картина.

