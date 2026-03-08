Тази седмица Михаела Карабельова се отправи на приключение към сърцето на Африка – Етиопия. Всяка спирка е изпълнена с магия и история, а първата дестинация е Лалибела - наричан още Малкият Йерусалим.

Лалибела е дом на 11 скални църкви, издълбани директно във вулканичната туфа, и представлява архитектурно чудо, чиито тайни продължават да вълнуват историците. Най-известната от тях е църквата „Свети Георги“, изсечена под формата на гръцки кръст и висока 15 метра. Според легендите тези църкви са изработени от ангели за една нощ, а някои вярват, че са дело на извънземни. Истината е, че те са построени от земята нагоре, без нито един добавен камък или крепеж, като всеки детайл е ръчна работа.

"Непознаните земи": Класна стая "Етиопия"

Етиопия е не само земя на архитектурни чудеса, но и на живата вяра. Над 45% от населението са православни християни, а всяка неделя храмовете се изпълват с вярващи, които запалват свещи и се молят за здраве и благоденствие.

Потапяме се и в ежедневието на местните - в училище, където условията са далеч от познатите ни стандарти. По шест деца делят един чин и пишат в една тетрадка, но радостта и любопитството им не са намалени.

След училището следва разходка с лодка по езерото Чамо, където водите са мътни и преливат, а около тях се наблюдават хипопотами и гигантски крокодили - някои дълги до 9 метра. Местната природа впечатлява с непокътната красота и дивата си мощ, а хората са гостоприемни и готови да споделят своята култура с всеки, който проявява уважение.

За пътешествениците Етиопия е място, което учи на смирение, почит и възхищение пред величието на човешкия труд и силата на природата.

Цялото пътешествие вижте във видеото.