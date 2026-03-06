Тази седмица Михаела Карабельова ни води на училище в Етоопия. Ще видим как се обучават децата в долината Омо.

Местна учителка разказва, че работи в училище в град Джинка вече четири години: „Бях разпределена тук, след като завърших педагогическото си образование. Не съжалявам, щастлива съм. Обичам това, което правя.“

Училището работи при сериозен недостиг на материали - тетрадките и моливите са рядкост, а раниците са истински бонус за учениците. На един чин се обучават средно между 4 и 5 деца, а класовете понякога включват над 80 ученици.

Особеност на учебния процес е, че в един и същи първи клас има деца с възрастова разлика от 7 до 22 години. „Много е трудно да работиш с толкова много деца“, казва учителката, но добавя, че усмивките и благодарността на учениците й дават сили да продължи.