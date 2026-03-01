Новият епизод на рубриката „Непознатите земи“ Ви пренася в Намибия – на ръба на пустинята Калахари, в царството на бушмените. Мястото е световноизвестно от филма „Боговете сигурно са полудели“, разказващ за бушмена Кси от племето Сан, който открива бутилка кола и тръгва да я върне на боговете на края на света. В този регион нищо не се е променило от хилядолетия насам.

Въпреки големите разлики с цивилизацията, приликите с бушмените също са много. Когато имат здравословни проблеми, например със стомаха, местните използват алое вера. „С това си мажем тялото като ни ухапе нещо. Ако слънцето ни напече и за всичко друго. Изсмуква сякаш болката“, разказват от племето.

„Непознатите земи” във Филипините: Сред лагуни, корали и над 7000 острова (ВИДЕО)

Ловът е най-важната част от ежедневието на мъжете. Бушмените са сред най-добрите ловци в света и могат по следите в пясъка да разпознаят вида на животното, колко е охранено и кога е преминало. Основното им оръжие са малки лъкове и стрели, намазани с отрова. Целта е не смъртоносно раняване, а забавяне на хода на животното, за да бъде уловено по-късно.

В обществото на бушмените цари равенство, но при търсене на ново място за живот решението е в ръцете на най-възрастната жена. Основната причина за смяна на лагера обикновено е липсата на вода. За съхранението ѝ те използват черупки от щраусови яйца, които служат за бутилки. От тях се приготвя храна, а счупените черупки се използват за изработка на бижута и като лекарство.

В градовете на Намибия контрастите са големи – може да се види електрическа кола, паркирана до колиба, или жена от племето химба до бизнесдама. В т.нар. селища (квартали за бедни и средна класа) хората развиват малък бизнес, като продажба на печено месо и традиционна бира. Поради влагата от Атлантика сградите се строят предимно от дърво, тъй като желязото ръждясва бързо. Месечната издръжка за оцеляване в тези райони е около 6000 намибийски долара (близо 315 евро).

Пътешествието продължава към Шпицкопе – „Матерхорнът на Намибия“, гранитна планина на 120 млн. години. В Намибия, както и в Алжирската Сахара, са запазени ценни петроглифи (скални рисунки). Докато в Алжир те са около 15 000, в Намибия са оцелели значително по-малко и са на възраст между 2000 и 4000 години.

Една от най-известните рисунки се намира в планината Брандберг и е известна като „Бялата дама“. Сет, който е гид в района от 1999 г., разкрива, че тя всъщност не е дама, а мъж лечител. Фигурата е бяла само от кръста надолу заради пепелта и праха, полепнали по краката му по време на племенен танц.

Природата в Намибия крие и опасности – следите от леопард изискват повишено внимание. „Леопардът е много опасно животно. Ако попаднеш между малките и майката или между нея и храната ѝ, със сигурност си в голяма опасност“, предупреждава гидът.

Повече гледайте във видеото.