Новият епизод на рубриката „Непознатите земи“ Ви пренася във Филипините – страна от над 7000 острова, където пътуването означава полети, лодки и срещи с дивата природа. Пътешествието започва от Манила към Коронтаун в архипелага Палаван. Местният поздрав „Мабухай“ – „Да живееш“ и „Добре дошли“ – звучи навсякъде, от летището до плажовете.

Районът на остров Бусуанга привлича туристи с тропически гори, палми и богато биоразнообразие. Освен разнообразна флора, тук се срещат варани, змии, костенурки и пъстър морски свят.

Морското пътешествие започва от основния кей в Корон. Първата спирка е езерото Каянган – смятано за едно от най-чистите в Азия. Водата му е със смесен състав – сладка и солена, а мястото е популярно за шнорхелинг и фотография.

Местните разказват, че името идва от застрашен вид филипинско какаду, което някога често кацало край езерото. От общо 15 езера на острова само две са отворени за посетители – Каянган и Баракуда. Останалите са свещени за племето тагбануа. Езерото Баракуда, известно в миналото като Люлиян, получава сегашното си име след откриването на две големи баракуди при проучване за безопасност преди отварянето му за туристи.

След сладководните езера маршрутът продължава към двойната лагуна и коралови рифове. В района се предлага каяк, гмуркане и наблюдение на морското разнообразие. Плаж 91 впечатлява с кристално чисти води и възможност за директно наблюдение на подводния свят. Дори търговците на снаксове достигат до туристите с лодки, без те да напускат морето.

Обядът е типично островен – миди, скариди, риба тон, ориз и т.нар. „морско грозде“, известно още като „морски зелен хайвер“.

Сред най-красивите плажове в района са Дитайтаян и Малкапуя. Освен бели пясъци и тюркоазени води, туристите могат да опитат пресен кокос и каламанси – филипински лайм, използван в напитки и ястия.

На Малкапуя може да се види и говорещата птица майна, способна да повтаря поздрави и думи на местен език.

Местните капитани и инструктори прекарват по девет и повече часа дневно в морето. Туризмът е основен поминък, а денят често завършва с традиционния танц будотс.

А на финала Ви отвеждаме на връх Тапяс в Бусуанга – около 210 метра надморска височина и близо 700 стъпала нагоре. Оттам се разкрива панорамна гледка към заливите и островите, през които минава морското приключение.

Повече гледайте във видеото.

