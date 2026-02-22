Снимка: iStock
-
Лисабон - градът на седем хълма и на брега на океана (ВИДЕО)
-
"Нищо лично": 19-годишният антиквар, който открива вековни тайни между два рунда в клетката
-
Дигитален паспорт за всяка дреха: Модната революция, която идва през 2027 г.
-
Какво е традиционна русенска макарина
-
"Нищо лично": Реставраторът, който пази тайните на траките
-
Повече роботи, отколкото артисти на сцената за Китайската Нова година
Научете повече за райското кътче, където е вечно лято
Новият епизод на рубриката „Непознатите земи“ Ви пренася във Филипините – страна от над 7000 острова, където пътуването означава полети, лодки и срещи с дивата природа. Пътешествието започва от Манила към Коронтаун в архипелага Палаван. Местният поздрав „Мабухай“ – „Да живееш“ и „Добре дошли“ – звучи навсякъде, от летището до плажовете.
Районът на остров Бусуанга привлича туристи с тропически гори, палми и богато биоразнообразие. Освен разнообразна флора, тук се срещат варани, змии, костенурки и пъстър морски свят.
Морското пътешествие започва от основния кей в Корон. Първата спирка е езерото Каянган – смятано за едно от най-чистите в Азия. Водата му е със смесен състав – сладка и солена, а мястото е популярно за шнорхелинг и фотография.
Местните разказват, че името идва от застрашен вид филипинско какаду, което някога често кацало край езерото. От общо 15 езера на острова само две са отворени за посетители – Каянган и Баракуда. Останалите са свещени за племето тагбануа. Езерото Баракуда, известно в миналото като Люлиян, получава сегашното си име след откриването на две големи баракуди при проучване за безопасност преди отварянето му за туристи.
След сладководните езера маршрутът продължава към двойната лагуна и коралови рифове. В района се предлага каяк, гмуркане и наблюдение на морското разнообразие. Плаж 91 впечатлява с кристално чисти води и възможност за директно наблюдение на подводния свят. Дори търговците на снаксове достигат до туристите с лодки, без те да напускат морето.
Обядът е типично островен – миди, скариди, риба тон, ориз и т.нар. „морско грозде“, известно още като „морски зелен хайвер“.
Сред най-красивите плажове в района са Дитайтаян и Малкапуя. Освен бели пясъци и тюркоазени води, туристите могат да опитат пресен кокос и каламанси – филипински лайм, използван в напитки и ястия.
На Малкапуя може да се види и говорещата птица майна, способна да повтаря поздрави и думи на местен език.
Местните капитани и инструктори прекарват по девет и повече часа дневно в морето. Туризмът е основен поминък, а денят често завършва с традиционния танц будотс.
А на финала Ви отвеждаме на връх Тапяс в Бусуанга – около 210 метра надморска височина и близо 700 стъпала нагоре. Оттам се разкрива панорамна гледка към заливите и островите, през които минава морското приключение.
Повече гледайте във видеото.
„Непознатите земи”: Хавана – където колите са „Франкенщайн”, а историята се измерва в часове (ВИДЕО)
„Непознатите земи”: Потайностите на Тадж Махал и занаятите на вечната любов (ВИДЕО)
„Непознатите земи”: Филипините – между райските плажове и екстремните приключения (ВИДЕО)
Последвайте ни