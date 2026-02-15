С вятър в косите и отворени сърца за приключения се гмуркаме дълбоко в столицата на Куба - Хавана. По улиците първото, което прави впечатление, са ретро автомобилите - за туристите те са музейни експонати и атракция, но за местните са семейни коли и основно средство за препитание. Втората част от нашето пътешествие, заедно с „Експлорърс клуб България”, ни отвежда зад волана на тези легендарни машини.

„Намираме се тук и си наемаме кола, с която ще обикаляме Куба. Това са уникални автомобили от 50-те години на миналия век. Тук все още успяват да запазят оригиналните им двигатели и да не ги заменят”, обяснява проф. Климент Найденов. Изборът на екипа ни за обиколката пада върху класика в лилаво-розови нюанси.

► Кубинският гений и колите „Франкенщайн”

След Кубинската революция и американското ембарго от 1960 г. вносът на нови коли спира почти напълно. Това принуждава местните механици да развият уникално инженерно творчество. В търсене на отговор как тези машини са още в движение, посещаваме сервиза на механика Хюгел.

„Тези коли са живи благодарение на изобретателността ни. Купетата са оригинални, но често двигателите не са. Съчетаваме части от различен произход. В Куба вече няма изцяло оригинални коли, те са истински „Франкенщайн” на колела”, разказва Хюгел.

Според него поддръжката е трудна и скъпа - цената на една машина често се равнява на цената на двигателя ѝ. Хюгел допълва, че най-надеждни са моделите от 1957 г., които наричат „врагът на механика”, защото почти никога не се развалят.

Цените на автомобилите в Куба са изненадващо високи. Местният гид Елиер обяснява, че през 2025 г. един стар автомобил струва около 10 000 - 12 000 долара, а по-разпознаваемите марки достигат до 33 000 долара. Вариант за покупка на изплащане не съществува.

Обиколката ни продължава по емблематичния булевард „Малекон”. „Тук е сниман „Бързи и яростни 8” - първата американска продукция, допусната в страната след 60-те години”, отбелязва проф. Найденов. Булевардът е обграден от стена, която местните наричат „най-дългата стража” - тя пази Хавана от мощта на океана.

Пътят ни води и към една от най-големите статуи на Исус в Латинска Америка. Висока 20 метра и поставена върху триметров постамент, тя се вижда отдалече, а легендите разказват, че притежава защитна сила и пази града от бедствия.

► Площадът на Революцията – рекорди и символи

Последната ни спирка е Площадът на Революцията, където могат да се съберат над 1 милион души. „Оттук Фидел Кастро е произнасял своите знаменити речи. Една от тях дори е в Книгата на рекордите на Гинес, тъй като е продължила 7 часа и 10 минути”, разказва Мариана Торманова.

На същия площад, върху фасадата на Министерството на вътрешните работи, гордо стои образът на Че Гевара заедно с неговата прословута реплика „До победа”. Хавана остава място, където историята, политиката и битовата изобретателност се преплитат на всяка крачка.

