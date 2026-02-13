-
Японка превърна българския попфолк в хит в клубовете на Токио
-
С какво се хранят олимпийските спортисти
-
Битка с леда: Ледоразбивачи разчистват замръзналата река Висла (ВИДЕО)
-
Китай успешно тества нова ракета за полети до Луната (ВИДЕО)
-
Принц Уилям засади дръвче в пустинята в последния ден от визитата си в Рияд (ВИДЕО)
-
Въпреки дъжда: Хиляди се събраха за традиционния карнавал в Кьолн (ВИДЕО+СНИМКИ)
Вижте каква е тайната на кубинския механик
Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” се отправяме към Куба, за да се потопим в екзотичната Хавана, където съветските коли са сравнително нови.
Репортерът на NOVA Мариана Торманова ще ни покаже как се поддържат американските автомобили на повече от 60 години.
„Непознатите земи”: Филипините - раят за приключения и емоции (ВИДЕО)
Проф. Климент Найденов, който е декан на ГГФ към СУ и част от Explorers Club Bulgaria, разказва, че това са коли от 50-те години на XX век. На острова успяват да запазят техните двигатели и да не ги заменят с тези на Лада, тъй като има доста автомобили от този род.
„Непознатите земи”: Етиопия - страната на чудесата (ВИДЕО)
А кой е един от най-добрите механици в Куба, гледайте във видеото. Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
Последвайте ни