Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” се отправяме към Куба, за да се потопим в екзотичната Хавана, където съветските коли са сравнително нови.

Репортерът на NOVA Мариана Торманова ще ни покаже как се поддържат американските автомобили на повече от 60 години.

Проф. Климент Найденов, който е декан на ГГФ към СУ и част от Explorers Club Bulgaria, разказва, че това са коли от 50-те години на XX век. На острова успяват да запазят техните двигатели и да не ги заменят с тези на Лада, тъй като има доста автомобили от този род.

А кой е един от най-добрите механици в Куба, гледайте във видеото. Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.