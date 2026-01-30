Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” се отправяме към екзотичните Филипини, за да се потопим в морските дълбини и да се срещнем с „нежните гиганти” на океана.

Репортерът на NOVA Алис Дамянова ни отвежда до южната част на остров Себу - Ослоб, където ни очаква едно от най-екстремните преживявания - плуване с китови акули.

Проф. Климент Найденов, който е декан на ГГФ към СУ и част от Explorers Club Bulgaria, разказва, че тези създания са най-големите акули в света, като дължината им може да надхвърли 12 метра, а устата им е широка около два. Въпреки внушителните си размери, те са изключително кротки и се хранят единствено с планктон.

