-
„Най-големият му фен съм“: Ники Минаж посети събитие на Тръмп
-
Необичаен посетител: Лисица се появи в двора на столично училище (ВИДЕО)
-
Уроци от иглу: Учителка от Оклахома е намерила иновативен начин да води часовете си от вкъщи
-
Необичайно забавление: Семейство кара кънки на лед по улиците на Тексас (ВИДЕО)
-
Черен килим и ВИП гости на премиерата на филма "Мелания" във Вашингтон (СНИМКИ)
-
България посреща Белгия за Купа Дейвис на първия вътрешен клей корт у нас
Вижте срещата отблизо с най-големите акули в света
Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” се отправяме към екзотичните Филипини, за да се потопим в морските дълбини и да се срещнем с „нежните гиганти” на океана.
Репортерът на NOVA Алис Дамянова ни отвежда до южната част на остров Себу - Ослоб, където ни очаква едно от най-екстремните преживявания - плуване с китови акули.
„Непознатите земи”: Етиопия - страната на чудесата (ВИДЕО)
Проф. Климент Найденов, който е декан на ГГФ към СУ и част от Explorers Club Bulgaria, разказва, че тези създания са най-големите акули в света, като дължината им може да надхвърли 12 метра, а устата им е широка около два. Въпреки внушителните си размери, те са изключително кротки и се хранят единствено с планктон.
Как преминава това спиращо дъха приключение под водата, гледайте във видеото. Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
Последвайте ни