-
С внимание към детайла: Изчезващият занаят на майсторите, изработващи трофеите на Australian Open
-
Полицията "задържа" елен, нахлул в банка в щата Ню Йорк (ВИДЕО)
-
Дом като музей: Кити Щайнер, която живее сякаш е в 60-те (ВИДЕО)
-
Предмети на Джими Картър са предложени на търг в Ню Йорк (ВИДЕО)
-
Зоопаркът във Франкфурт посрещна бебе от застрашения вид маймуна бонобо
-
Хиляди се стичат в китайски град, за да наблюдават Северното сияние
Вижте кое е най-горещото място в света
Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” ще ви отведем в Африка, за да се потопим в мистериозната и понякога сурова природа на Етиопия.
Репортерът на NOVA Михаела Карабельова ще ни покаже изригващи вулкани, серни езера и каньони от сол.
А кое е най-горещото място в света гледайте във видеото. Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.
„Непознатите земи”: Куба – машината на времето, в която миналото е настояще (ВИДЕО)
Последвайте ни