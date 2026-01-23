Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” ще ви отведем в Африка, за да се потопим в мистериозната и понякога сурова природа на Етиопия.

Репортерът на NOVA Михаела Карабельова ще ни покаже изригващи вулкани, серни езера и каньони от сол.

А кое е най-горещото място в света гледайте във видеото. Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.