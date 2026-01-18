За да стигнем до Куба, взехме самолет, който се оказа машина на времето. С него прелетяхме не просто километри, а десетилетия назад, за да се озовем на място, застинало в миналото, но дишащо с нова реалност. Куба е магия от емоции, спирала от история и коктейл от музика, приказни пейзажи и истинска борба за живот.

Заедно с „Експлорърс клуб България” правим първата си спирка в Хавана. Още по пътя към хотела най-силно впечатление правят колите. Те не са от настоящето, а от време, избледняло в спомените – почти всички са от средата на миналия век, но поддържани като нови. Сградите са красиви, но сякаш призрачни – изглеждат изоставени, но погледнеш ли отблизо, виждаш, че вътре кипи живот. Реалността тук обаче е сурова: токът често е на режим, а рафтовете в магазините често остават празни.

„Непознатите земи”: Индия – между традицията, табутата и вярата в звездите (ВИДЕО)

Капитолио – Куполът на тайните

На фона на този пейзаж, в историческия център на Хавана, една сграда винаги свети и се отличава. Тя за секунди пренася съзнанието към Вашингтон.

„Намираме се пред Ел Капитолио – почти идентично копие на сградата във Вашингтон. Но за разлика от нея, тази е с 1 метър по-висока, 1 метър по-широка и 1 метър по-дълга. Просто президентът Херардо Мачадо е решил да постигне нещо забележително. Сградата е строена от 5000 души между 1926 и 1929 г.”, обяснява проф. Климент Найденов, декан на ГГФ към СУ.

При строежа са използвани редки материали като мрамор от Италия и гранит от Швеция. Според местния гид Елиер, от няколко години сградата е дом на кубинския парламент. Преди това мястото е било централна гара, а още по-рано – ботаническа градина. Капитолио крие и своите загадки – легенди за тайни тунели, използвани по време на Революцията, и скрита библиотека с редки книги, недостъпна за обикновените граждани.

Животът след 1959 година

Докато се разхождаме из улиците, Елиер ни разказва за промените след „Триумфа на революцията” на Фидел Кастро. Въпреки че образованието и здравеопазването са безплатни и на високо ниво, в момента в болниците липсва техника и лекарства. Жилищният проблем също е критичен – сградите се рушат и се налага няколко поколения да живеят под един покрив.

За да усетим духа на Хавана, ползваме „биси-такси” – такси на колело. Сърцето на старата Хавана е „Плаза Виеха” (Старият площад). Построен през 16-и век, той е бил център на търговията и социалния живот. Днес там опитваме улична храна – панирано пиле, което впечатлява с размера си. „Бутчето е голямо, явно местните пилета са по-големи”, шегува се проф. Найденов.

В ритъма на улицата и Мохитото на Хемингуей

На площада срещаме Фаяне, облечена като колониална жена от 18-и век. „Преди тя е продавала цветя и плодове. Днес представяме това пред туристите. Задачата ни е да ги забавляваме”, разказва тя. На въпроса как всички са толкова щастливи, тя отговаря просто: „Времето е хубаво, приятелко!”.

Жадни за история, се насочваме към емблематичния бар „Ла Бодегита”, любимото място на Ърнест Хемингуей. Говори се, че именно тук той е писал част от „Старецът и морето”.

„Тук сме, за да пробваме едно от най-добрите Мохито в Хавана. Хемингуей е оставял надписи по стените, които стоят и до днес”, споделя проф. Найденов. Барманът Хорхе ни разкрива рецептата: „Важни са пропорциите – лъжица бяла захар, 15-20 мл лимонов сок, мента, газирана вода, кубински ром и лед”.

Завършваме обиколката си в „Тропикана” – символът на кубинския нощен живот. Представлението под открито небе съчетава салса, румба и пера. В разгара на шоуто обаче реалността ни напомня за себе си – токът спира. Но само след минути светлините отново светват и танците продължават – точно като символ на кубинския дух, който не се прекършва пред нищо.

Повече гледайте във видеото.