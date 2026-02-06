В рубриката „Непознатите земи” се отправяме на далечно пътешествие до Агра - индийския град, приютил едно от чудесата на света. Виктория Бочевска, заедно с Explorers Club Bulgaria, ни отвежда на забележителна разходка из потайностите на „Тадж Махал” - Короната на всички дворци и непреходен символ на вечната любов. Мавзолеят не е проектиран да бъде видян изведнъж - той се разкрива бавно и търпеливо, подобно на големите чувства.

Наред със свещената крава, Тадж Махал е най-разпознаваемият символ на Индия. В основата на неговата история стои любовта на моголския император Шах Джахан към неговата любима съпруга. Строителството на монументалния комплекс отнема 21 години и струва колосалните за онова време 30 милиона тогавашни рупии.

За индийците мавзолеят е национална гордост, чийто образ оживява и в ръцете на съвременните занаятчии. Тадж Махал превръща индийския мрамор в световна легенда, а сложните инкрустации от фасадата на сградата се пренасят с прецизен ръчен труд върху каменоделските изделия.

„Този мрамор е изключително устойчив на времето и метеорологичните условия - може да се ползва дори в градина. Ако погледнете отблизо, ще видите инкрустации от полускъпоценни камъни от целия свят: например лазурит от Чили, малахит от Африка и син тюркоаз от Турция”, споделя майсторът Надиш.

В Индия майсторът е толкова важен, колкото и материалът, защото почти всичко тук се създава с ръчен труд и до днес. Традицията се пази и в изработката на килими от кашмирска вълна, известна като пашмина.

„В един такъв килим има 1 милион възела на квадратен метър. Изработването му на ръка от един човек отнема половин година”, разказват местните занаятчии.

След цял ден, прекаран по улиците на Агра в близост до великолепието на Тадж Махал, се отдалечаваме с една последна гледка. Историята разказва, че именно това е бил хоризонтът, който император Шах Джахан е съзерцавал през последните години от живота си.

