Лазурносини хоризонти, безкрайни острови и пясък, нагрят от слънцето – така изглежда визитната картичка на Филипините. Но зад образа на тропически рай се крие и друга страна – страна на адреналина, предизвикателствата и преживяванията извън зоната на комфорт.

Алис Дамянова и Explorers Club Bulgaria се впускат в серия от екстремни приключения, които превръщат почивката в истинско изпитание за духа и смелостта. Първата спирка е остров Себу, където в района на Ослоб се срещат отблизо с най-големите акули в света – китовите акули.

Въпреки внушителните си размери, достигащи до 12 метра, тези морски гиганти са напълно безобидни за хората, тъй като се хранят с планктон. Преди гмуркането екипът на NOVA преминава задължителен инструктаж – без слънцезащитни кремове, без докосване на животните и с минимална дистанция от четири метра. Плуването до тези величествени създания се оказва преживяване, което спира дъха и остава спомен за цял живот.

А когато адреналинът от срещата с китовите акули не е достатъчен, следва следващото ниво – каньонинг при водопадите Кауасан. След дълго пътуване с мотори и преход пеша през джунглата, групата се изправя пред серия от скокове във водата, естествени пързалки, тесни скални процепи и ледени басейни. Скачането от височини до седем метра и придвижването по дивото речно корито превръщат приключението в истински тест за издръжливост.

Екстремните преживявания не спират дотук. Недалеч от столицата Манила, водопадите Пагсанхан предлагат ново предизвикателство – плаване с лодка по бурните води на река Магдапио. Маневрирането сред силното течение и отвесните скали изисква пълна концентрация и опитни лодкари, а всяко невнимателно движение може да преобърне лодката.

Кулминацията на маршрута е 90-метровият водопад, зад който се крие Дяволската пещера. До нея се стига с дървен сал, под мощните струи на падащата вода – финал, който превръща приключението във Филипините в незабравимо изживяване.

Повече гледайте във видеото.

