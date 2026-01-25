Етиопия – втората по големина държава в Африка – често е описвана като уникална, мистериозна и трудно опознаваема. Местните вярват, че ако човек се докосне до сърцето ѝ, неизбежно ще се влюби. Именно към тази непозната душа на страната ви пренасяме с рубриката „Непознатите земи“ и Explorers Club Bulgaria.

Пътешествието започва в северната част на страната – в района Афар, близо до границите с Еритрея и Джибути. Там се намира Данакилската депресия – едно от най-негостоприемните и най-горещи места на планетата. Средна температура от над 34 градуса, серни изпарения и почти извънземни пейзажи превръщат региона в истинско предизвикателство за всеки пътешественик.

Първата спирка е вулканът Ерта Але, известен като „Порталът към ада“. Той е един от малкото активни вулкани в света с постоянно лавово езеро. Достъпът до него е възможен само чрез нощувка в специални лагери, разположени на десетки километри от кратера. След труден нощен преход екипът ни достига ръба на вулкана, където серните изпарения налагат използването на защитни маски. Макар лавата да не се вижда във всеки момент, местните уверяват, че Ерта Але никога не „заспива“.

Само дни след напускането на лагера вулканът изригва отново – на километри от мястото, където екипът ни е прекарал нощта. Природата в този край не търпи компромиси.

Пътят продължава към езерото Афрера – солодобивен район, където методите за извличане на сол почти не са се променили от векове. Някога солта е служела като разменна единица, а днес се транспортира с камиони до големите градове. Там се намира и най-ниско разположеният остров в света – Франчети.

На изгрев слънце екипът ни достига до Далол – най-ниския вулкан на планетата, разположен на 45 метра под морското равнище. Кипящи киселинни езера, жълти серни образувания и димящи гейзери превръщат мястото в пейзаж, напомнящ друга планета. Температурите тук често надхвърлят 50 градуса, а всяка крачка изисква изключително внимание.

Данакилската депресия е дом на афарите – единственото население в региона. Повечето от тях са номади, които се местят в търсене на вода и поносими условия за живот. За някои това място е ад, но за местните – дом и начин на съществуване, изграден върху адаптация и хармония със суровата природа.

След срещата с пустинята пътешествието отвежда екипа към цивилизацията и столицата Адис Абеба – една от най-високите столици в света. Там традициите и модерният живот съжителстват рамо до рамо – от легендите за откриването на кафето до ритуалите на хранене с ръце и използването на етиопския календар.

В Етиопия годината е с 7–8 години назад спрямо Григорианския календар, страната има 13 месеца и над 84 езика.

