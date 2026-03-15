Куба е място, в което природата, културата и историята се преплитат в пъстра картина. Въздухът носи аромата на ром, захарна тръстика и тютюн – символи на островната държава. Именно тук се произвеждат едни от най-известните пури в света.

Екипът на NOVA и Explorers Club Bulgaria посещават най-западната провинция на Куба – долината Винялес в провинция Пинар дел Рио. Регионът е включен в списъка на ЮНЕСКО и е известен с производството на висококачествен тютюн.

Майсторът на пури Монтесино показва целия процес – от засаждането на растенията до готовия продукт. Тютюневите растения се отглеждат около 50 дни, като всяко развива приблизително 16 листа. След беритбата те се сортират по вид и се сушат в продължение на месеци, преди да започне ферментацията. За изработването на една пура се използват различни типове листа, а някои от ексклузивните изделия ферментират до пет години. Самото оформяне на пурите също е изцяло ръчен процес. Майсторите използват остър нож, дървена форма и преса, като след оформянето пурите престояват известно време, преди да бъдат готови за употреба. В специализираните магазини цените могат да достигнат между 60 и 1000 долара.

„Непознатите земи”: Хавана – където колите са „Франкенщайн”, а историята се измерва в часове (ВИДЕО)

Освен с тютюна си, регионът е известен и с природните си забележителности. Сред тях е Пещерата на индианеца – пещерна система, свързана с легенди за местното племе таино и за скрити съкровища на пирати и испански галеони. Според преданията вождът на племето използвал пещерата като убежище при пристигането на испанските конкистадори.

В региона се намира и огромният стенопис Mural de la Prehistoria – мащабна картина върху варовикова скала, създадена от екип от 21 художници. Цветовете са направени от местни минерали и се поддържат от местни творци.

Изкуството остава важна част от живота на острова, въпреки трудностите. В столицата Хавана художници разказват, че намалелият туристически поток затруднява продажбата на произведения. Много от тях работят в различни стилове – от класическа живопис до модерни колажи от вестници.

В кубинската столица може да се открият и следи от българско присъствие. На крайбрежната алея има паметник на Христо Ботев, а българинът Илиян Маринов от Бургас вече повече от десетилетие живее в Хавана и управлява ресторант с българска кухня. В менюто са включени традиционни ястия като баница, шопска салата и гювеч. Той планира и поставянето на барелеф на Васил Левски, изработен от каменоделци във Враца.

Историята на Куба е тясно свързана и с писателя Ърнест Хемингуей. В близост до Хавана се намира неговият дом Finca Vigía, където той живее около 20 години и създава някои от най-известните си произведения, сред които и Старецът и морето.

„Непознатите земи”: Филипините – между райските плажове и екстремните приключения (ВИДЕО)

Пътуването из острова разкрива и други впечатляващи градове. Сиенфуегос, наричан „перлата на Юга“, е известен с уникалния си градски дизайн и френското влияние в архитектурата. А колониалният град Тринидад, основан през 1514 г., е като музей на открито със запазени каменни улици и цветни фасади. В Тринидад все още се практикува и религията Сантерия – синкретична духовна традиция, която съчетава вярвания от африканската религия йоруба и католицизма. Ритуалите включват музика, танци и молитви, а последователите вярват в силата на природните елементи.

