Държави от Централна Европа изтеглиха днес от продажба бебешка храна, след като през уикенда в бурканчета с пюрета бе открита отрова за плъхове, предаде "Асошиейтед прес".

Министърът на здравеопазването на Австрия Корина Шуман препоръча на родители, детски градини и детски поликлиники да бъдат крайно бдителни спрямо тази храна. Освен в Австрия компанията спря продажбата на някои партиди, проби от които показаха наличие на отрова за плъхове, и в Словакия и в Чехия.

Следи от отрова за плъхове бяха открити в 190-грамово бурканче с пюре от моркови и картофи в супермаркет в окръг Айзенщат-Умгебунг в Източна Австрия, съобщи "Ройтерс" вчера. Австрийските власти обявиха днес, че има съмнение за наличие на отровата в още едно бурканче, което може да е било продадено в град Айзенщат. Търси се евентуалният купувач.

"Крайно смущаващ е фактът, че някой с престъпни мотиви очевидно желае да застраши здравето на бебетата", заяви Шуман пред австрийската новинарска агенция АПА.

В Чехия проби от две бурканчета с пюре в град Бърно се оказаха отровни, информира АП. Германската компания за бебешки храни обяви, че освен в Чехия отровна храна е открита и в Словакия. "Търговските ни партньори в двете страни вече изтеглиха всички партиди от продажба от съображения за сигурност", обяви фирмата, цитирана от "Асошиейтед прес".

Словашката полиция разследва продажба в магазин в град Дунайска Стреда.

Редактор: Ивета Костадинова