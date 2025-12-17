За неорганичен арсен в бебешки каши алармираха от Българската агенция за безопасност на храните. Той е бил открит в три партиди продукти на български производител , които вече са изтеглени от пазара.

От БАБХ успокоиха, че засечените нива на арсен не са толкова високи, за да има непосредствен риск. Опасност има само при дългосрочна консумация.

Производителят към момента няма обяснение как арсенът е попаднал в бебешките храни, а уверенията на агенцията са, че всичките суровини са от регламентирани доставчици.

"Засегнатите партиди са три. Кашата е био зърнена каша "Ориз 4+". Тя веднага е спряна от реализация и в момента не е налична в търговската мрежа. Отсега нататък всяка една произведена партида ще бъде изпитвана и пускана на пазара след получаване на лабораторни резултати", каза заместник-директорът на БАБХ д-р Галя Викьова.

