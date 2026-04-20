Предсрочният парламентарен вот у нас стана обект на сериозен интерес от страна и на чуждестранни медии. Представители на различни информационни агенции отразяваха случващото се в деня на вота у нас. Директни въпроси бяха отправени към лидера на „Прогресивна България” Румен Радев.

На въпрос на журналист от „Асошиейтед Прес” „Какво означават резултатите от вота за бъдещето на България и нейните отношения с Европейския съюз и Русия” Радев отговори така: „България ще положи усилия за продължаване на европейския си път. Но, за да има силна България в силна Европа, са необходими критично мислене и прагматизъм,, защото Европа падна жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер в свят без правила. Затова сега наистина са ѝ необходими критично мислене, прагматични действия и добри резултати, особено при изграждането на новата архитектура на сигурността. Трябва да положи сериозни усилия и за възстановяване на индустриалната си мощ и конкурентоспособност. Именно с това България ще допринесе най-много в европейската си мисия”.

Парламентарните избори в България през погледа на световните агенции

На въпрос от друга чуждестранна медия, зададен по-рано през деня – „Какво е първото нещо, което ще направи като министър-председател?”, лидерът на „Прогресивна България” заяви, че пред страната ни стоят много важни задачи. Първата е избор на нови членове на Висшия съдебен съвет, които от своя страна пък да посочат следващия главен прокурор.

„Най-сетне застанахме на пътя към демократична, модерна и европейска България, където хората са свободни да изразяват позицията си и да гласуват според убежденията си. А това все още е проблем в нашата страна. Мнозина са принуждавани да продават или променят гласа си”, коментира Радев.

Световни медии за изборите у нас: Акцентира се върху голямата победа и проруските позиции на Радев

Той беше запитан и за отношенията ни с Русия. В тази връзка каза, че те трябва да се основават на взаимно уважение, а българите трябва да уважават историята си и по-специално – ролята на Русия за освобождението ни.

„А съвременните отношения трябва да се основават на практически подход, особено що се отнася до икономиката и сигурността. Вярвам, че ще бъдат предприети стъпки по отношение на връзките между Европа и Русия, базирайки се на споразумение за сигурността. Това е изключително важно за нашето бъдеще”, заключи Радев.

След обявяването на първите резултати от изборите в неделя вечерта политикът отговори и на въпроса дали все още е на мнение, че трябва да има диалог с Русия. „Питайте президента на Франция Макрон, питайте премиера на Белгия, канцлера Мерц и други лидери, които казаха, че диалогът трябва да се върне. Европа да мисли как ще си гарантира ресурсите, защото без енергийни ресурси не може да има конкурентноспособност“, заяви лидерът на „Прогресивна България”.

Последва и реакция от страна на Москва. „Разбира се, думите и на г-н Радев, и на някои други европейски лидери за готовност да решават проблемите чрез прагматичен диалог с Руската федерация, се възприемат положително от нас“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. И уточни, че все още е рано да се говори за признаци на промяна в общоевропейските нагласи към Русия в отговор на въпрос дали победата на Радев в България и други събития ще отворят възможност за „затопляне“ в руско-европейските отношения.

