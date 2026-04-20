Големите медии в Европа отразяват изборите в България, но те не са сред водещите новини. Престижното френско издание "Льо Монд" беше сред малкото, които сложиха победата на Румен Радев по-нагоре на своята интернет страница

"Льо Монд" пише: "Убедителната победа на бившия президент Радев на парламентарните избори е гаранция за стабилност за страната. Г-н Радев си осигури абсолютно мнозинство. България не е виждала подобна изборна победа от 1997-а. Избирателната активност беше малко под 50%, което е висок показател за България. Бивш член на Комунистическата партия, той често е заемал двусмислени позиции по отношение на Русия, смятайки Крим за „руски“ и критикувайки европейските санкции, наложени в отговор на войната".

Първи прочит на резултатите: Победители и победени с лаконични коментари в нощта на вота

За много медии в Европа позицията на Радев за Русия е водеща. Германският "Ди Велт" пише:

'Проруският бивш президент Радев и неговият съюз очевидно водят на българските избори. Той заема по-проруски курс от своите предшественици. 62-годишният Радев призовава за възобновяване на диалога с Русия и вижда София като „много важна връзка“ в този процес.

Ключова тема в кампанията на бившия генерал от военновъздушните сили беше борбата с корупцията. След като гласува в София, Радев се позова на „историческа възможност да скъса с олигархичния модел веднъж завинаги“.

В италианския "Република" акцентът пада почти изцяло върху свързването на Румен Радев с Русия и дори възможността да поеме досегашната роля на Виктор Орбан. "Проруският Радев е новият министър-председател. Има риск от по-нататъшно вето за Брюксел. България може да се превърне в новата Унгария. Поне в ролята си на трън в очите на Европейския съюз и „пета колона“ на Путин", пише изданието.

И допълва: "Кремъл би могъл да използва София като нов инструмент за подкопаване на Европа. И не е изключено Доналд Тръмп да разчита на Радев, както досега е правил с Орбан, за да нанесе удари по Европейския съюз и НАТО".

