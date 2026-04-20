Демокрацията има цикли в управлението, при които се налага да се направи промяна и в България дойде този момент. Така коментира победата на Румен Радев социологът от „Сова Харис” Васил Тончев в предаването „Денят на живо”. По думите му сме виждали такава изборна победа и назад в годините, когато се появиха първо Сакскобурготски, после Борисов.

„Това, което се случи на протестите, когато хората казаха искаме промяна, сега се случи пред урните”, каза социологът. Според него кампанията на „Прогресивна България” беше конструирана целенасочено и очевидно успешно. „Също така служебното правителство свърши много и то „черна” работа и много помогна и на Радев. Сега той трябва да отговори на всички, които гласуваха за него с успешни мерки и най-вече с изпълнение на нещата, които е обещал да направи”, коментира Тончев.

Според социолога у Радев засега не се виждат признаци да тръгне в посоката на Орбан, даже напротив – програмите на новоизбрания премиер на Унгария Мадяр и на Радев са идентични.

Васил Тончев прогнозира, че ще бъде постигнато мнозинство за конституционна реформа, за което ще са достатъчни гласовете на „Прогресивна България” и на ПП-ДБ. Според него за начало ще бъдат извършени належащите промени като смяна на Висшия съдебен съвет, на главния прокурор и други оперативни неща. „За по-дълбоки конституционни промени се иска обстановка и сега не са дневен ред”, коментира той.

Според социолога най-голямата загуба на тези избори е за ГЕРБ и ДПС, защото „те изгубиха контрол върху цялата държавна машина, която преди това контролираха”.

