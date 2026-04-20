Парламентарните избори в България окончателно приключиха, но процесът по сформиране на ново Народно събрание и правителство преминава през няколко ключови етапа. Те включват обявяването на резултатите, встъпването в длъжност на новоизбраните депутати и конституционните стъпки за сформиране на ново правителство.

► Обявяване на резултатите

Централната избирателна комисия вече публикува официалните резултати от вота на 19 април.

Ето как се нареждат според ЦИК партиите в 52-рото Народното събрание: „Прогресивна България” – 44.594% (гласували 1 444 924); ГЕРБ-СДС – 13.387% (гласували 433 755); ПП-ДБ – 12.618% (гласували 408 845); ДПС – 7.120% (гласували 230 693); „Възраждане“ – 4.257% (гласували 137 940).

► Полагане на клетва от новите депутати

След обявяването на официалните резултати президентът на Република България трябва да свика първото заседание на новото Народно събрание в срок от 30 дни след изборите. По време на първото заседание новоизбраните депутати полагат клетва, с която формално встъпват в длъжност като народни представители. Тази церемония бележи началото на новия парламент и дава възможност на депутатите да започнат работа по законодателния дневен ред, предаде DarikNews .

► Връчване на мандатите за съставяне на правителство

След първото заседание на парламента се завърта и рулетката за съставяне на правителство. Преди това президентът Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарно представени сили. Президентът на България връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, предложен от най-голямата парламентарна група. След получаване на мандата кандидатът разполага със срок от 7 дни, за да предложи състав и структура на кабинет и да получи подкрепа от парламента. Ако мандатът бъде върнат, президентът връчва втори проучвателен мандат на кандидат от втората по големина парламентарна група.

Ако и вторият мандат бъде неуспешен, държавният глава има право да връчи трети мандат на партия по негов избор. Ако и този опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, президентът разпуска Народното събрание и насрочва нови избори, като назначава служебно правителство.

Процедурата по сформиране на ново правителство може да бъде кратка или да се проточи в зависимост от политическата ситуация и преговорите между партиите. Тези стъпки са конституционно заложени и осигуряват последователността и легитимността на управленския процес в България.

