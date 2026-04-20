Снимка: БГНЕС/ЕПА
На снимка се вижда как мъж в израелска униформа удря с чук по лицето на паднала фигура на Исус Христос
Израелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните, след като войник от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) повреди статуя на Исус Христос в Южен Ливан, предаде ДПА.
"Повреждането на християнски религиозен символ от войник на ЦАХАЛ в Южен Ливан е тежко и позорно деяние", заяви Саар в публикация в социалната мрежа X.
The damaging of a Christian religious symbol by an IDF soldier in southern Lebanon is grave and disgraceful.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 20, 2026
Саар също така похвали армията за това, че е осъдила инцидента и е започнала разследване, подчертавайки, че "този срамен акт е напълно в противоречие с нашите (на Израел) ценности". "Извиняваме се за този инцидент и пред всеки християнин, чиито чувства са били наранени", добави Саар.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху също изрази "съжаление за случая и за всяка болка, която това е причинило на вярващите в Ливан и по целия свят".
Вчера израелската армия потвърди в социалните мрежи, че "войник, действащ в Южен Ливан", е повредил християнски символ, във връзка със снимка, на която се вижда мъж в израелска униформа, удрящ с чук по лицето на паднала фигура на Исус Христос.
A photo of an Israeli soldier smashing a statue of Jesus Christ with a sledgehammer in southern Lebanon has sparked widespread condemnation. Israeli officials confirmed the image is genuine and ‘promised to investigate.’ pic.twitter.com/0byuRyUhRS— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 20, 2026
