Най-вероятно президентът ще свика 52-рото Народно събрание следващата седмица. Това обяви самата Илияна Йотова, която присъства на откриването на изложбата „За свободата на един народ“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

„Нека първо да изчакаме официалното обявяване на резултатите от изборите, както и поименното обявяване на имената на депутатите”, призова държавният глава и добави: „Абсолютно убедена съм, че правителство ще има още с първи мандат”.

"Поздравявам за победата на изборите Румен Радев. Преди всичко искам да поздравя българските избиратели, които повярваха в гласа си, които повярваха, че са по-силни от купения вот, от различните схеми и търговията с влияние и го заявиха съвсем категорично в неделя", изтъкна тя.

По думите на президента високата избирателна активност се дължи на това, че хората са повярвали, че МВР си върши работата както трябва. "Хората повярваха, че в България може да има нормални, прозрачни и добре организирани избори. Моите поздравления за ръководството на МВР", посочи Йотова.

Редактор: Станимира Шикова