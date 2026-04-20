Отиде си Красимир Райдовски. Тъжната новина потвърди дъщеря му Николета.

Красимир Райдовски е роден през 1946 г. в Пловдив. Образованието си получава във ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново, както и във Висшия икономически институт в София. Професионалният му път преминава през „София прес“, Българската национална телевизия и Министерството на външните работи.

В периода от февруари 1995 до ноември 1996 г., при управлението на Жан Виденов, Райдовски оглавява пресслужбата на Министерския съвет.

Снимка: Булфото

