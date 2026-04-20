Над 60 държави изпратиха свои представители в Брюксел, за да обсъдят с палестинския премиер Мохамед Мустафа стабилността, сигурността и установяването на траен мир в Израел, на Западния бряг и в ивицата Газа, докато вниманието на света остава съсредоточено върху кризите в Иран и Ливан, предаде "Асошиейтед прес".

Николай Младенов, върховен представител за Газа в Съвета за мир, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, също присъстваше на срещата. Палестинският министър-председател Мохамед Мустафа заяви, че двамата са се срещнали за първи път.

Николай Младенов: Преговорите за Газа навлизат в решителна фаза

Премиерът на Палестинската автономна власт заяви, че е обсъдил с Младенов текущите израелски военни действия в ивицата Газа, както и увеличаването на хуманитарната помощ и подобряването на сигурността в палестинския анклав. „Имаме съгласие по много въпроси и мисля, че ще се срещнем отново в близко бъдеще“, подчерта Мустафа.

„Атаките на Западния бряг и опустошението на ивицата Газа намалиха шансовете за двудържавно решение на конфликта“, заяви белгийският външен министър Максим Прево преди срещата. Той беше съорганизатор на събитието заедно с върховния представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас.

Палестинците на Западния бряг смятат, че Израел е използвал войната с Иран като претекст да засили контрола си над анклава им, докато нападенията, извършвани от еврейски заселници, се увеличават, а армията налага допълнителни военновременни ограничения на движението на хора, позовавайки се на съображения за националната сигурност, отбелязва АП.

6 месеца мир в Газа след войната Израел -„Хамас“: Голяма част от населението живее в порутени сгради и палатки

Газа се нуждае от „единна държава, единно правителство, единно законодателство и обща цел“, заяви днес Мустафа в Брюксел.

„Нашата обща цел за създаване на единна структура за сигурност под управлението на легитимна власт трябва да бъде принципът, от който да се ръководим, за да постигнем ефективна координация между Международните стабилизационни сили, палестинската власт, органите за сигурност и другите международни участници. Сигурността не трябва да бъде фрагментирана“, каза той.

Освен това, Мустафа призова за „поетапно и отговорно събиране на оръжията от всички въоръжени групи и пълно изтегляне на Израел от Газа“.

Николай Младенов пред Съвета за сигурност на ООН: Разоръжаването е единственият път към мир в Газа

Междувременно върховният представител за ивицата Газа в Съвета за мир Николай Младенов каза днес в интервю пред „Ройтерс“, че е „настроен доста оптимистично“ относно възможността да бъде договорен план за разоръжаване на „Хамас“ и други екстремистки групировки в Газа, но предупреди, че това ще отнеме време.

„Проведохме поредица от много сериозни разговори с „Хамас“ през последните няколко седмици и те не бяха лесни“, посочи Младенов. „Настроен съм доста оптимистично, че можем да постигнем споразумение, което да работи за всички страни, и най-важното, което да работи за хората в Газа“, допълни дипломатът.

Младенов каза, че продължава работата за прилагане на плана, което ще включва разоръжаване на „Хамас“, ново управление на Газа и създаване на условия за изтегляне на израелските войски от анклава. „Очевидно това ще отнеме време, но се опитваме да гарантираме споразуменията за прилагането на плана да бъдат договорени възможно най-бързо“, посочи дипломатът.

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Попитан дали може да се постигне споразумение за прилагането на плана той отговори: „Разполагаме с няколко дни, максимум две седмици, по мое мнение, защото иначе ще изгубим импулса от това, което вече сме постигнали, и тогава всяко решение ще става все по-трудно“.

Отказвайки да коментира в подробности продължаващите преговори, Младенов посочи, че според него „съществуват добри перспективи за напредък, които са били обсъдени и с двете страни“.

