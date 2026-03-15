Девет полицейски служители са убити при израелски въздушен удар срещу полицейски автомобил в централна Газа в неделя, съобщи ръководеното от "Хамас" министерство на вътрешните работи. Сред жертвите е началникът на полицията за централното губернаторство - полковник Ияд Абу Юсеф.

Израелската армия заяви, че проверява сигналите. "Хамас" осъди удара като „предателско престъпление", отразяващо политика на „продължаване на войната на геноцид". По-рано същия ден при отделен израелски удар в бежанския лагер Нусейрат бяха убити още четирима души.

Атаките се случват въпреки примирието, влязло в сила на 10 октомври. От началото му министерството на здравеопазването на Газа отчита най-малко 663 убити палестинци, а израелската армия съобщава за петима загинали свои войници. И двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения.

Израелски удар в Ливан уби лидер на „Хамас”

На фона на новото насилие делегация на "Хамас" в Кайро се е срещнала с българския политик Николай Младенов, върховен представител за Газа към Съвета за мир на президента Доналд Тръмп. Делегацията поискала незабавно прекратяване на нарушенията и изпълнение на втората фаза на примирието. В неделя Израел също обяви частично отваряне на пропускателния пункт Рафах от сряда - за ограничено движение само на хора.

