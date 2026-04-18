Разговорите в Кайро за изпълнението на мирния план на Доналд Тръмп за Ивицата Газа навлизат в решителен етап. Това заяви върховният представител за Газа Николай Младенов,цитиран от онлайн изданието на списание “Иджипт тудей”. Дипломатът подчерта, че се водят „чувствителни“ преговори по ключови въпроси, пише БТА.

Сред основните теми са управлението на анклава, доставките на хуманитарна помощ, възстановяването на разрушената инфраструктура и изтеглянето на израелските сили. Паралелно се обсъждат мерки за избягване на вътрешни конфликти и гарантиране на стабилност в региона.

По информация на CNN САЩ и Хамас вече са провели преки разговори за следващия етап от примирието, постигнато с посредничеството на Египет и Катар. Ролята на Кайро остава ключова заради контактите му с всички страни в конфликта.

“Основно предизвикателство остава тежката хуманитарна ситуация - недостиг на храна и лекарства, разрушена здравна система и липса на условия за нормален живот. Крайната цел остава стабилизиране на Газа и обединяването ѝ с останалите палестински територии под управлението на Палестинската власт”, смята Младенов.

